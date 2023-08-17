T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU 2022/291 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Yayın Tarihi: 17 Ağustos 2023 / 00:01

Örnek No:55*

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/291 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

İstanbul İl, Kadıköy İlçe, CAFERAĞA Mahalle/Köy, 69 Ada, 11 Parsel, Davaya konu taşınmaz İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Caferağa Mahallesi, Halil Ethem Sokak, Başar Apartmanı, No: 7 (69 Ada 11 No'lu Parsel) açık posta adresinde konumludur.Taşınmaza ulaşım için, bölgenin ana arterlerinden olan Bahariye Caddesi üzerinde kuzey istikametine ilerlenirken Yapı ve Kredi Bankası'nın bulunduğu yerden sağa Süleyman Paşa Sokağa dönülür. Bu sokak üzerinde üçüncü sağa dönülerek Hasırcı Başı Caddesine giriş yapılır. Hasırcı Başı Caddesi üzerinde dördüncü sağa dönülerek Halil Ethem Sokağa giriş yapılır. Davaya konu taşınmaz bu sokak üzerinde sol kol hizasında konumludur. Konu taşınmaz; Caferağa Mahallesi' nde konumlu olup bölgenin ana arterlerinden olan Taşköprü Caddesi'ne yakın konumda yer almaktadır. Bölgeye toplu taşıma ve özel araçlar ile ulaşmak mümkündür. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede mesken ve ofis olarak kullanılan 4-6 katlı yapılar bulunmaktadır. Yapılaşmanın yeterli yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği konut alanları yakınında, market, benzeri ticari birimler, sağlık ocağı, okul, çocuk parkı gibi ihtiyaçlar yakın mesafeden karşılanabilmektedir. Bölge orta ve üst düzey gelir grubuna sahip toplum kesimlerince ikamet ve ticaret amaçlı, tercih edilmektedir. Bölgenin genel yapılaşma tarzı, plancılık ilkeleri ile yeterli derecede uyumludur. Bölgede alt yapı tamdır. Taşınmaz Kadıköy ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır.Davaya konu, 69 Ada 11 parsel üzerinde yer alan bina; bodrum kat * zemin kat * 3 normal kat * teras kat olmak üzere toplamda 6 katlı olarak inşa edilmiştir. Bina yerleşim olarak, Caferağa Mahallesi Halil Ethem Sokak, Başar Apartmanı, No: 7 Kadıköy / İstanbul adresinde yer almaktadır. Bina kat irtifakı kurulmamış, tapuda ARSA niteliğinde olup adres kaydına göre, binada 5 adet mesken bulunduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın arsası 80 m2 alana sahiptir. Arsa, düz bir arazi yapısına sahip olup Halil Ethem Sokağa yaklaşık 5 metre cephesi bulunmaktadır. Diğer taraflardan komşu parsellere cephelidir. Dava konusu taşınmaz, dikdörtgene yakın bir geometrik şekle sahiptir. Parsel üzerinde; bulunan bina, 3/B yapı sınıfında, bitişik nizamda ve betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş ve projesine göre toplamda yaklaşık 435 m2 kapalı alana sahip bodrum kat * zemin * 3 normal kat * teras katlıdır. Projesine göre binanın, bodrum katı 51 m2 alanda ortak alandan oluşmaktadır. Zemin katı 76 m2 alanda 1 adet meskenden oluşmaktadır. 1.Normal katı 77 m2 alanda 1 adet meskenden oluşmaktadır. 2.Normal katı 77 m2 alanda * 3. Normal katı 77 m2 alanda * teras katı teras dahil 77 m2 alanda 1 adet dubleks meskenden oluşmaktadır. Projesine göre toplamda 3 adet bağımsız bölümden oluşmaktadır. Adres kaydında ise 5 adet bağımsız bölümden oluşmaktadır. Davaya konu taşınmaz içerisinde yer alan dairelerin iç hacimlerine girilmesine izin verilmediğinden iç detay özellikleri hakkında bilgi sahibi olunamamıştır.Kıymet takdirine konu taşınmazın değerinin tespiti, taşınmazın değerini etkileyen tüm faktörler, yukarıda belirtilen özellikler ve taşınmazların bulunduğu yer, mevki, konum göz önünde bulundurulup yapılan yoğun piyasa araştırması ve çevrede oluşan rayiç bedelleri dikkate alınarak tespit edilmiştir. Davaya konu taşınmazın tapu kayıtlarında ARSA olduğu görülmüş olup, keşif mahallinde yapılan incelemelere göre binanın bakımlı olduğu tespitedilmiştir. Değerleme konusu taşınmazın maliyet hesabı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2022 yılı yapı yaklaşık maliyetleri hakkında tebliğine göre değerlendirilip, 02.12.1982 gün ve 17886 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yıpranma paylarına ilişkin oranları gösteren cetvele göre 9640 yıpranma payı düşülecektir., 80,00 m2 yüzölçümü, Caferağa Mah, Halil Ethem Sok.,Başar Apt, No:7 Kadıköy / İSTANBUL adreslidir.

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : Tapu Kaydındaki Gibidir

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Tapu Kaydındaki Gibidir

Takdir Olunan Değer : 13.660.000,00 TL

Artırmaya İştirak İçin

Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı : 1.366.000,00 TL

Taşınmazın Son İmar Durumu :Taşınmazın, yerinin doğruluğu, Kadıköy Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde incelenen imar planı üzerinden ve tkgm.gov.tr online parsel sorgu sisteminden yapılan incelemeler suretiyle tespit edilmiştir. İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Satış Müdürlüğü'nün 2022/291

(Satış) sayılı dosyası içerisinde bulunan, 30.01.2023 tarihinde Uyap üzerinden gönderilen, Kadıköy Belediyesi' nin E-38354364-622.03-1609116 sayılı imar durumu yazısına istinaden dava konusu taşınmazın konumlu olduğu parsel 21.12.1973 tarihi ve 20.02.2022 tarihinde onaylanan 1/500 ölçekli Moda Merkez İmar Planı paftasında “İskan Alanı' olarak gösterilen bölgede kaldığı öğrenilmiştir. Plan notlarına göre yapılaşma şartları “İnşaat Nizamı: Bitişik, Hmax 12,50' şeklindedir. Edinilen bilgiye göre komşu 8 parselin tescilli eski eser niteliğinde olduğundan V numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan görüş alınmadan uygulama yapılamayacağı öğrenilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2023 - 10:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2023 - 10:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/10/2023 - 10:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/11/2023 - 10:55

21/07/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.