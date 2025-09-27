T.C. İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu

Yayın Tarihi: 27 Eylül 2025 / 00:01

T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Örnek No:55* 2025/151 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/151 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Ümraniye İlçe, A.DUDULLU Mahalle/Köy, çakmakdere Mevkii, 232 Parsel, Davaya konu taşınmaz Cemil Meriç Mahallesi Şubat Sokak No: 6, Kat: 1, Daire: 4Ümraniye / İstanbul (232 No'lu Parsel) açık posta adresinde konumludur. Davaya konu taşınmazın konumlu olduğu parsel üzerinde ayrık-blok düzende inşa edilmiş 1 adet bina bulunmaktadır. Taşınmazın konumlu olduğu bina ayrık-blok nizam ve betonarme karkas yapı tarzında bodrum kat + zemin kat + 2 normal katlı olarak inşa edilmiştir. Binanın bodrum katında 1 adet daire ve ortak alan, zemin katında 2 adet daire, 1. Normal katında 2 adet daire, 2. Normal katında 2 adet daire bulunmaktadır. Binada toplam 7 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Ana yapının girişi zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır.Davaya konu Daire"nitelikli 4 bağımsız bölüm no'lu taşınmaz 1. Normal katta konumludur. Taşınmaz antre-hol, salon, 2 oda, mutfak, banyo, wc ve 2 balkon hacimlerinden oluşmakta olup yaklaşık brüt 72 m2 kullanım alanına sahiptir. Dairenin oda ve salon zeminlerilaminat parke kaplı, duvarları saten boyalı, tavanları ise plastik boyalıdır. Islak hacimleri ve mutfağın zeminleri seramik, ıslak hacimlerin duvarları fayans kaplı, tavanlar ise plastik boyalıdır. Mutfak tezgahı granit, dolapları mdfdir. Banyo vitrifiye ve ekipmanları tamdır. Giriş kapısı çelik, iç kapılar ahşap doğramadır. Pencere doğramaları ise PVC'den mamuldür. Isınma doğalgaz yakıtlı kat kaloriferi ile sağlanmaktadır.

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : Tapu Kaydındaki Gibidir.

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Tapu Kaydındaki Gibidir.

Takdir Olunan Değer : 3.500.000,00 TL

Artırmaya İştirak İçin

Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı : 350.000,00 TL

Taşınmazın Son İmar Durumu : İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğunun 2025/151 (Satış) sayılı dosyası içerisinde bulunan, 02.06.2025 tarihinde Uyap üzerinden gönderilen, Ümraniye Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E-60269154-754-152894 sayılı imar durumu yazısına istinaden; Bahse konu parsel; 20.11.2009 - 25.03.2011 - 17.04.2012 - 12.07.2013 - 15.01.2016 - 18.03.2016 - 17.03.2017 - 29.11.2021 - 30.11.2022 - 21.02.2024 tasdik tarihli Ümraniye; Ihlamurkuyu, Aşağı Dudullu, Yukarı Dudullu ve Esenşehir Mahallelerinin havza içinde kalan kısmına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre; E:1.40, H:Avan Proje, ön bahçe: 5.00 mt., arka bahçe :3.00 mt., yan bahçe:3.00 mt. Olmak üzere Ayrık Nizam KONUT ALANI'nda kalmaktadır. Plan onama sınırı içerisinde yükseklik (H) = Avan Proje uygulamasına tabi parsellerde; Yençok:10 kat'tır. E:1.40 yapılaşma şartlarının geçerli olduğu parsellerde; parsel büyüklüğü 1000 m2 ve üstünde ise Max. Taks= 0.35 'dir.

Adresi : Cemil Meriç Mahallesi Şubat Sokak No:6 Kat:1 Daire :4 Ümraniye / İSTANBUL

Yüzölçümü : 310,05 m2

Arsa Payı : 32/200

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidr

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 10:05 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 10:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 10:05 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 10:05

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.