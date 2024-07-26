T.C. İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu

Yayın Tarihi: 26 Temmuz 2024 / 00:01

T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Örnek No:55*

2023/266 SATIŞ



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/266 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Kadıköy İlçe, KOZYATAĞI Mahalle/Köy, 1191 Ada, 55 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm; Dava konusu taşınmaz mahallen Kozyatağı Mah.Cemil Akdoğan Sok. No:26 KADIKÖY adresinde yer almaktadır. Tapu kaydında; Kadıköy İlçesi, Kozyatağı Mahallesi, 1191 ada 155 parsel alanlı ARSA vasıflı ana taşınmazın 4/150 arsa paylı Bodrum Kat, 1 nolu bağımsız bölüm olan taşınmazdır. Mahallinde yapılan incelemelerde, Parsel üzerinde betonarme karkas taşıyıcı sistemle inşa olunmuş ayrık nizam, 1 adet bina bulunmaktadır. Bina 2 bodrum kat + zemin kat + 2 normal kattan müteşekkildir. Konut olarak kullanılmaktadır. Katta 4 dairenin yer aldığı ana binada dava konusu taşınmaz l. bodrum katta yer alan1 kapı numaralı dairedir. Binanın ana giriş kapısı vasat kalitede demirli üstü cam doğramalı olup binada asansör mevcut değildir. Doğalgazlı olup kombi ile ısıtılmaktadır. Binanın dış cephesi dış cephe boyası ile boyalıdır. Taşınmaz konut ve sosyal donatı alanlarına yakın noktalarda konumlanmış olup, yaya ve insan trafiği, iyi düzeydedir. Taşınmaz konut olarak kullanılmakta olup, bina Su, Elektrik, kalorifer tesisatları mevcut ve tüm belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Ulaşımı kolaydır. Bodrum Kat 1 no'lu Daire; Daire 2+1 planında olup salon, 2 adet yatak odası, antre, koridor, banyo, wc ve mutfak hacimlerinden ibarettir. Kıymet takdiri talep edilen 1 no'lu daire net 70 m2 brüt 80 m2 alanlı olup arsa payı: 19,71 m2 dir. Daire giriş kapısı ahşap kapı olup iç kapılar ise ahşap buzlu camlı kapıdır. Islak hacim zeminleri seramik, salon ve oda zeminleri laminant parke, duvarları plastik boyalı, banyo duvarı seramik kaplı olup banyosunda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları mevcuttur. Mutfak dolapları laminant, mutfak tezgâhı mermerdir. Salon ve oda tavanlarında kartonpiyer bulunmaktadır. Daire pencere doğramaları PVC ve camlar ısıcamdır. Isınma sistemi doğalgaz kombidir. Vasat malzemeler ile donatılmış bakımsız bir dairedir.

İmar Durumu : Dava dosyasında bulunan Kadıköy Belediye Başkanlığı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 11.01.2024 tarih ve E-37169365-622.03-418985 sayılı yazısında;"

Kadıköy İlçesi, Kozyatağı Mahallesi, 171 pafta, 1191 ada, 155 parsel; 11.05.2006 onaylı 1/1000 ölçekli

Uygulama İmar Planı, Plan Notu Tadilatları ve Lejandı Değişikliğine göre Yençok:15 Kat,

maxKAKS:2.07, maxTAKS:0.35, "Ayrık Nizam" yapılaşma şartlarında "Konut" Alanında kalmaktadır."

denilmektedir.

Kıymeti : 3.250.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: "bu parsel lehine 154 parsel aleyhine 1 metre genişliğinde kalorifer tesisatı geçirmek ve tesisattan istifade hakkı için irtifa hakkı" vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/10/2024 - 10:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/10/2024 - 10:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/11/2024 - 10:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/11/2024 - 10:05

18/07/2024 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02066033