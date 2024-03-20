T.C.İSTANBUL ANADOLU10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 20 Mart 2024 / 00:01

SAYI : 2023/666 ESAS

Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ileDavalı SEVİM DİNÇ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

"Mahkememizde görülmekte olan davada, davalının maliki olduğu dava konusu İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Tepeören Mah.9112 ada, 24 nolu parsel sayılı taşınmazda davacı kurumca 5.568,48 m² lik kısmı hakkında Karayolları Genel Müdürlüğü'nce 2016/192 sayı ve 19.08.2016 tarihli kamulaştırma işlemine başlama kararı alındığı, bunun üzerine dava konusu taşınmazla ilgili olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 11. Maddesi uyarınca takdir edilen bedel üzerinde aynı kanunun 8. Maddesi uyarınca pazarlıkla satın alma usulüyle, davalı ile anlaşma sağlanmaya çalışılmışsa da bu mümkün olmadığından dava açma zarureti hasıl olduğunu, duruşmasının 12/03/2024 gürü saat 16:45'de yapıldığı, yeni duruşma gününün 10/06/2024 günü saat 16:20'ye bırakıldığı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye bildirilebileceği, ilgililerin mahkemeye başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur." 13/03/2024