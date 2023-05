T.C.İSTANBUL ANADOLU13. İCRA DAİRESİ

Yayın Tarihi: 05 Mayıs 2023 / 00:01

2022/19822 ESAS

İLANEN TEBLİGAT

ALACAKLI : EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ, 33*****4Vergi Nolu,

VEKİLİ : Av. Mehmet Ali Durmuş

Koşuyolu Mah. Koşuyolu Cad. Cenap Şahabettin Sk. No:124 Kadıköy / İSTANBUL

Av. Murat Balcı

Koşuyolu Mah. Cenap Şahabettin Sok. No:124 Kadıköy/İstanbul Kadıköy / İSTANBUL

BORÇLU : ZEYNEP İÇER KURT, 40********84TC Nolu,

Yeni Mahallesi. Doktor Sadık Ahmet Caddesi. Kiptaş 1.Etap Konutları C1 Blok, Kat 5 No:21Silivri / İSTANBUL

BORÇ MİKTARI : 4.704,33TL

Yukarıda adı ve adresi yazılı alacaklıya olan borcunuzdan dolayı yapılan icra takibinde, Yazılıadresinize Örnek no 2 ödeme emri veÖrnek no 4-5 icra emri gönderilmiş adresinizi terk ettiğinizden Örnek no 2 ödeme emri veÖrnek no 4-5 icra emri bila tebliğ iade edilmiştir.Zabıtacayapırılan tetkik ve tahkikatta da adresinizin tespiti mümkün olmadığından Örnek no 2 ödeme emri veÖrnek no 4-5 icra emri'in ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu ilanın gazetede neşri tarihinden itibaren yukarıda yazılı borç ve masrafları kanuni süreye 15 gün ilavesi ile 22 gün içinde ödemeniz(teminatı vermeniz) 4.704,33TL borç ödenmez veya itiraz idilmezse cebri icraya devam edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 26/04/2023

İcra Dairesi Hesap Bilgileri

Banka Adı: T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Iban No : TR780001500158007290498071

Vergi Dairesi Adı / No: KARTAL VERGİ DAİRESİ - 9190045210