T.C. İstanbul Anadolu18. AİLE MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 03 Aralık 2023 / 00:01

Sayı :2023/352 Esas

Davacı HATİCE ELSALİH ile Davalı HALİL EL-ALİ arasında mahkememizde görülmekte olan Çekişmeli Boşanma davası nedeniyle;

Davalı HALİL EL-ALİ; İlan tebliğinden itibaren iki hafta kesin süre içerisinde tüm delillerinizi sunmanız, aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız, duruşma günü olan 29/02/2024 günü saat: 09.30'da duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu davetiye yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 13/11/2023