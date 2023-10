T.C.İSTANBUL ANADOLU18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ İ L A N

Yayın Tarihi: 04 Ekim 2023 / 00:01

DOSYA NO : 2018/524 Esas

KARAR NO : 2023/172

Hafif Kemik Kırığı Oluşacak Şekilde Kasten Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/03/2023 tarihli ilamı ile TCK 86/1,87/3,29,62,63 maddesi gereğince CMK 231/5-6. maddesi gereğince şartları oluştuğundan, sanığın kabulü de dikkate alınarak takdiren sanık hakkında kurulan HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,CMK 231/8. maddesi gereğince sanığın kararın kesinleşmesinden itibaren 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına karar verilen Kemaloviç ve Kamile'den olma 1986 Türkmenistan doğumlu BAHRAM HALİMOW tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Tirajı 50.000 'in üstündeki birGAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.01/10/2023