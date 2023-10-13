T.C. İSTANBUL ANADOLU36. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 13 Ekim 2023 / 00:01

Sayı : E.37790795-2015/283-Ceza Dava Dosyası 11.10.2023 Konu :İLAN

Mahkememizin 10/10/2023 tarih ve 2015/283 esas 2023/572 karar sayılı Kassam ve Thamıa oğlu.1978 doğumlu ADIL LAHMAR, Mohammad ve Sefia oğlu.l997 doğumlu.ALI CHOKRI,Boujemaa ve Latıfa oğlu 1995 doğumlu.ARIF OUSSAMA ,Lessa ve Najah oğlu 1982 doğumlu MOHAMAD AL SAHABANI, Mohammad ve Fathya oğlu1980 doğumlu RYAD ALKADRI,Mhd Rajad ve Safaa oğlu.1994 doğumlu WESAM AL SALHANI Haklarında Resmi Belgede Sahtecilik suçundan zaman aşımı nedeniyle düşme kararı verilmiştir.

Gıyabı kararın sanıklara tebliğ edilmesi mümkün olmadığından 7201 sayılı kanunun 28 ve 29 maddeleri uyarınca gazetede ilanı ile ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde tebliğ edilmiş sayılacağı ve kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.