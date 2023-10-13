T.C. İSTANBUL ANADOLU36. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 13 Ekim 2023 / 00:01

Sayı : E.37790795-2015/468-Ceza Dava Dosyası 11.10.2023 Konu :İLAN

Mahkememizin 10/10/2023 tarih ve 2015/468 esas 2023/573 karar sayılı Zıauddın ve Zarghona kızı.1985 doğumlu MARYAM JALLALve Azmuddin ve Rahıla dan olma 1983 doğumlu MIR ZARIFUDDİN JALLAL haklarında resmi belgede sahtecilik suçundan zaman aşımı nedeniyle düşme kararı verilmiştir.

Gıyabı kararın sanıklara tebliğ edilmesi mümkün olmadığından 7201 sayılı kanunun 28 ve 29 maddeleri uyarınca gazetede ilanı ile ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde tebliğ edilmiş sayılacağı ve kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.