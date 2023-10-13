T.C. İSTANBUL ANADOLU36. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 13 Ekim 2023 / 00:01

Sayı : E.37790795-2015/285-Ceza Dava Dosyası 10.10.2023 Konu :İLAN

Mahkememizin 9/10/2023 tarih ve 2015/285 esas 2023/563 karar sayılı Mohammed ve Kareema Abed oğlu.17/2/1979 doğumlu YASIR MOHAMMED ALWEN hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan zaman aşımı nedeniyle düşme kararı verilmiştir.

Gıyabi kararın sanığa tebliğ edilmesi mümkün olmadığından 7201 sayılı kanunun 28 ve 29 maddeleri uyarınca gazetede ilanı ile ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde tebliğ edilmiş sayılacağı ve kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.