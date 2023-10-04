T.C.İSTANBUL ANADOLU5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 04 Ekim 2023 / 00:01

Dosya No : 2019/394 Esas

2023/266 Karar

İ L A N

Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin 17/05/2023 tarih, 2019/394 Esas ve 2023/266 Karar sayılı ilamında; Savaş ve Ayşe kızı, 20/04/1983 Beykoz doğumlu İPEK KAPLAN'ın sanık olduğu davada kurulan hüküm ile hakkında Beraat ve (26 Kez) 1 Yıl 3 Hapis ve 1.000 TL Adli Para Cezası verilmiştir.

Müştekiler Kazem ve Tahere oğlu, 04/05/1987 doğumlu ALEMI AMİR, Mohammad ve Azıza oğlu, 19/08/1994 Hasaka doğumlu IBRAHIM ALKHALAF, Meraj oğlu, 1995 Mıandoab doğumlu MOJTABA MASAOUD, Mohammad ve Azıza oğlu, 30/01/1999 Hasake doğumlu ISMAIL ALKHALAF, Muzaffar ve Şarıfa oğlu, 21/12/1991 Tacikistan doğumlu RUSLAN ALMURODOV, Mahmut ve Salamat oğlu, 03/08/1994 doğumlu ISMAYYL MAMETKULIYEV'in son bildirdiklere adreslere çıkarılan tebligatların bila ikmal iade döndüğü, UYAP sisteminde kayıtlı bir mernis adreslerinin bulunmadığı ve İlçe Emniyet Müdürlüklerince yapılan adres araştırma yazılarıda olumsuz dönmekle müştekilerin adresleri tespit edilememiş, adresleri meçhul olarak kabul edilmiştir.

Müştekiler ALEMI AMİR, IBRAHIM ALKHALAF, MOJTABA MASAOUD, ISMAIL ALKHALAF, RUSLAN ALMURODOV ve ISMAYYL MAMETKULIYEV'ın yapılan tüm aramalara rağmen bulunamamış olması ve adreslerinin meçhul olması nedeniyle, Mahkememizin 17/05/2023 tarih, 2019/394 Esas ve 2023/266 Karar sayılı ilamı, Sanık müdafii Av. İpek Şentürk'ın 18/06/2023 tarihli istinaf başvuru dilekçesi ve C. Savcısının istinaf talebi;

1-7201 sayılı Kanun'un 29.maddesi gereğince ülke genelinde tirajı 50.000'in üzerinde bir gazetede müştekiler için İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının son ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-İlanen tebliğden itibaren 7 günlük süre içerisinde Mahkememize ya da eşdeğer başka bir mahkemeye sunulacak yazılı dilekçeyle veya zabıt katibine usulünce sözlü beyanda bulunulması ve düzenlenecek tutanağın hakime onaylatılması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf kanun yolu açık olmak üzere,

Hususlarına ilişkin karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 02/10/2023