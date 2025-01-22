T.C.İstanbul Anadolubanka Alacakları İcra Dairesi
T.C.İSTANBUL ANADOLUBANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2024/240531 ESAS
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/240531 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
785.000,00
1
Taşıt
41BB860 Plakalı , 2015 Model , TOYOTA Marka , XP13M(a)/ YARİS HYBRID Tipli , VNKKD3D320A179131 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz ,Aracın kaporta aksamında gözle görülür kusurların olmadığı arka sağ tampon braketlerin yerinden çıktığı görüldü, aracın kapılarının açıldığı, araç iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, aracın motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, araç motor ve mekanik aksamlarında hafif korezyonların oluştuğu, aracın boya aksamında ön tampon ve ön sol çamurluktaki macunlu kısımlarının boya ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir. Aracın anahtarı ve ruhsatı yoktur. Araç Yalı Mah. Piri Reis Cad. No:18 Maltepe/İstanbul adresinde bulunan Maltepe Tuna Yed-i Emin Otoparkındadır.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2025 - 11:06
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2025 - 11:06
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2025 - 11:06
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2025 - 11:06
(İİK m.114/4)
#ilangovtr BASIN NO: ILN02159389