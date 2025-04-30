T.C. İstanbul Anadolubanka Alacakları İcra Dairesi
T.C. İSTANBUL ANADOLUBANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2024/7799 TLMT.
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/7799 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
1.585.000,00
1
Taşıt
34HFA451 Plakalı , 2023 Model , FORD Marka , Otomobil / DEH - Focus Titanium Style Tipli , WF0MXXGCHMPY11406 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Sedan , Rengi Gri , Yukarıda trafik tescil kaydında özellikleri belirtilen araç üzerinde yapılan fiziki incelemede;
Aracın kapılarının açıldığı, araç iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, torpido aksamında çiziklerin, döşemelerinde kullanımdan dolayı kirlenmelerin olduğu tespit edildi. Aracın motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, kaporta aksamında gözle görülür bir hasar olmadığı, boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu tespit edilmiştir. Aracın anahtar ve ruhsatı yoktur.
(Satışa çıkartılan mal,ÖZEMNİYET YEDİEMİN OTOPARKI - AYDINLI MAH., BAHAR CAD., NO:55 TUZLA İSTANBUL adresindedir.)
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2025 - 10:46
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2025 - 10:46
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2025 - 10:46
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2025 - 10:46
(İİK m.114/4)
#ilangovtr BASIN NO: ILN02214059