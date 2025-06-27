T.C. İstanbul Anadolubanka Alacakları İcra Dairesi
T.C. İSTANBUL ANADOLUBANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2025/5864 TLMT.
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/5864 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
1.180.000,00
1
Taşıt
34ELF067 Plakalı, 2021 Model, RENAULT Marka, OTOMOBİL / RJB Tipli, H5HE490D160135 Motor No'lu, VF1RJB00968484095 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Benzin-Elektrik, Vites Tipi Otomatik, Rengi Turuncu, Aracın kaporta aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı ancak, sol ön far kırık, sol ön çamurluk ve ön tampon sağ kısmında orta derecede hasar mevcuttur.
- Aracın kapılarının açıldığı, araç iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, döşemelerinde kullanımdan dolayı kirlenmelerin ve yıpranmaların olmadığı,
- Aracın motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, araç motor ve mekanik aksamlarında korezyonların oluşmadığı,
- Aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu tespit edilmiştir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2025 - 11:48
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2025 - 11:48
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2025 - 11:48
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2025 - 11:48
(İİK m.114/4)
#ilangovtr BASIN NO: ILN02248999