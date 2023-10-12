T.C.İSTANBUL ANADOLUBANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
Yayın Tarihi:
Örnek No:54*
2021/7509 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/7509 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|990.000,00
|1
|Taşıt
|34HJ1140 Plakalı, 2011 Model, AUDI Marka, WAUZZZ8K7BA092063 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Otomatik, Rengi Beyaz, Aracın kaporta ve boya aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı, aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu, motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, aracın iç aksamında yapılan incelemede gözle görülür bir eksik olmadığı, torpido ve döşemelerde bir sorun gözükmediği, kullanımdan dolayı kirlenmelerin ve yıpranmaların olduğu, aracın anahtarı olmadığından fonksiyonların faal olup olmadığı incelenemediği, aracın tramer hasar kayıtlarına göre hasar kaydının olduğu, aracın lastikleri ortalama % 70 oranında diş kalınlığına sahip olup, aracın ruhsatı yoktur.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/11/2023 - 11:46
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2023 - 11:46
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/12/2023 - 11:46
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/12/2023 - 11:46
09/10/2023 (İİK m.114/4)
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01907815