T.C.İSTANBUL ANADOLUBANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

990.000,00

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Taşıt

34HJ1140 Plakalı, 2011 Model, AUDI Marka, WAUZZZ8K7BA092063 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Otomatik, Rengi Beyaz, Aracın kaporta ve boya aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı, aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu, motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, aracın iç aksamında yapılan incelemede gözle görülür bir eksik olmadığı, torpido ve döşemelerde bir sorun gözükmediği, kullanımdan dolayı kirlenmelerin ve yıpranmaların olduğu, aracın anahtarı olmadığından fonksiyonların faal olup olmadığı incelenemediği, aracın tramer hasar kayıtlarına göre hasar kaydının olduğu, aracın lastikleri ortalama % 70 oranında diş kalınlığına sahip olup, aracın ruhsatı yoktur.