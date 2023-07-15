T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayın Tarihi: 15 Temmuz 2023 / 00:01

Örnek No:55*

2022/715 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/715 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ :

İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, MerdivenköyMahallesi, 3397 ada, 3 Parsel de bulunan 21. Kat 450 numaralı bağımsız bölüm Daire nitelikli taşınmazın 1/4 hissesi satılacaktır.

Tapu Kaydı Beyanlar Hanesinde;

-AT (1) Otoluk Otopark Şerhi: 27/01/1997 - YEV: 473 27/01/1997 - 473 tarihli olduğu tespit edilmiştir.

-6306 sayılı kanunun 6/A maddesi uyarınca devir yapılmıştır. Beyanları mevcuttur.

Ana Taşınmaz Özellikleri: (Kadıköy İlçesi, Fikirtepe Mahallesi (Tapuda MerdivenköyMahallesi), 3397 ada, 3 Parsel)

Yapı Ruhsatı: 21.03.2014 tarih 2014/6 sayılı Yeni yapı ruhsatı, 28.05.2015 tarih 2015/12 sayılı Tadilat Ruhsatı ile 09.10.2017 tarih 2017/32 sayılı İsim Değişikliği Ruhsatı mevcuttur.

Yapı Kullanma İzin Belgesi: Konu taşınmazın yapı kullanım izin belgesi bulunmamaktadır.

Kıymet takdirine konu taşınmazın konumlu olduğu binası Yol altı 5 kat ve yol üstü 26 kat, toplam 31 kat 514 bağımsız bölüm içermekte olup, betonarme tarzında, 5 A yapı sınıfında olduğu incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir. Onaylı mimari projesine göre;5.,4.,3.,2.bodrum katlarında; sığınak, su deposu, teknik hacimler, elektrik odası ve otopark hacimleri, 1.bodrum katında; 7 adet daire ve dükkanlara ait depo hacimleri, zemin katında; bina giriş holü, 12 adet dükkan hacimleri, diğer normal katlarında daire hacimleri olmak üzere binada toplamda 514 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Vaziyet planına göre ve mevcutta bina girişi, zemin katından, güney batı yönünden sağlanmaktadır. Dış cephesi kısmi kompozit, kısmi alüminyum camlıdır. Ana giriş kapısı demir doğrama camlıdır. Giriş holü zemini mermer, duvarları boyalıdır. Merdiven korkuluk demir doğrama sınıfı malzemedir. Binada 4 adet Asansörbulunmaktadır. Binada ısınma sistemi bağımsız bölüm merkezi sistem ile sağlanmaktadır.

Bağımsız Bölüm Özellikleri (450 no lu Daire) Taşınmaz : Daire nitelikli ve 21. katta yer almaktadır. Bina girişine göre arka tarafta olup, kuzey batıcephelidir. Projesinegöre yasal net kullanım alanı 32,50 m2 (Brüt 37 m2) olarak tespit edilmiştir. Projesindeve mahallinde; antre, mutfak ,salon, banyo bölümlerinden oluşmaktadır. Giriş kapısı çelik, iç kapıları panel, pencereleri alüminyum penceredir. Salon, odalar ve antre zeminleri laminant parke döşeli, duvarları boyadır. Salon tavanı ve diğer hacimler tavan boyalıdır. Isıtma sistemi merkezi sistem doğalgaz sistemidir.

Adresi : Fikirtepe Mahallesi, Rüzgar Sokak, Bina No:29/1, Evim Kadıköy Residence, Kat:21, Daire:450 Kadıköy / İSTANBUL

Ana Taşınmaz Yüzölçümü : 5.299,51 m2

Arsa Payı : 788/529951

İmar Durumu: Kadıköy İlçesi,Merdivenköy (İdari: Fikirtepe)Mahallesi, 3397 ada, 3 Parsel sayılı taşınmazın "1/1000 Ölçekli Fikirtepe, 3397 Ada 2 Parselin Park Alanı olarak terki, 25.2.2021 T.T1/1000 Ölçekli İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Fikirtepe Riskli Alanı Ve Çevresinin 1. Etabına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 7.4.2021 T.T 1/1000 Ölçekli İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Fikirtepe Riskli Alanı Ve Çevresinin 1. Etabına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İmar Planında Ayrık nizam, Kısmen Ticaret + Konut Alanı Ve Kısmen Konut alanında kalmaktadır. Parselin terk alanında değildir.

Kıymeti : 475.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2023 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2023 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2023 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2023 - 10:00

09/07/2023 (İİK m.114 ve m.126)

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