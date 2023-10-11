T.C.İSTANBUL ANADOLUSULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayın Tarihi: 11 Ekim 2023 / 00:01

Örnek No:55*

2018/106 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2018/106 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Maltepe İlçe, YENİKARİYE Mahalle/Köy, 15237 Ada, 32 Parsel, bahçeli kargir ev nitelikli taşınmazın tamamı. Maltepe İlçesi, Altıntepe Mahallesi, 15237 ada, 32 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili keşif tarihinde yerinde yapılan incelemede, parsel üzerinde zemin+iki normal toplam 3 katlı betonarme bir bina olduğu görülmüştür. Bina yerinde incelenmesinde binanın zemin+2 kat olmak üzere 3 kattan ibaret olduğu, zemin katında 137m2 alan üzerine oturduğu normal katlarda ise 147m2olup toplamda toplam inşaat alanı 431m2?dir. Yapı cinsi III-B?dır. Her katta tek adet daire olup, toplamda 3 daire bulunmaktadır. Tüm dairelerin benzer malzeme ile inşaa edildiği tespit edilmiş olup 1 normal katta bulunan daire yerinde incelenmiştir. Zemin kattaki daire; salon, mutfak, üç oda,banyo, wc, hol alanlarından ibarettir. Normal katlarda bulunan her iki daire aynı şekilde olup iki dairede girişte bir hol, hole açılan salon mutfak ile iki yatak odası tuvalet ve banyo mahalleri şeklindedir. Dairelerde yer döşemeleri oda ve salon lamine parke kaplı, mutfak, hol ve ıslak zeminlerde karo seramik kaplamadır. Mutfakta tezgah alt ve üst dolapları, banyoda lavabo, klozet ve duşakabin bulunmaktadır. Binanın elektrik, su ve doğalgaz bağlantıları mevcuttur. Dış cephesi boyalıdır., 263,2 m2 yüzölçümü, İstanbul İl, Maltepe İlçe, Altıntepe Mah., Ergin Sok., No:3 Maltepe / İSTANBUL adresli

Adresi : İstanbul İl, Maltepe İlçe, Altıntepe Mah., Ergin Sok., No:3 Maltepe / İstanbul Maltepe / İSTANBUL

Yüzölçümü : 263,20 m2

İmar Durumu :Dosyasında mevcut Maltepe Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün E:1713610 sayılı yazısında; İstanbul ili, Maltepe İlçesi, Yenikariye (İdari Altıntepe) Mahallesi, 15237 ada, 32 parsel sayılı yer, 26.02.2007-21.05.2008-08.10.2010- 16.06.2012-13.09.2013-16.02.2016 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli, Maltepe E-5 Güneyi Uygulama İmar Planında; *5/A-4/4* Ön Bahçe: 5.00m. Yan Bahçe:4.00m. Ayrık Nizam-4 kat) yapılanma şartlarında "Konut" alanında kalmakta olduğu belirtilmektedir.

Kıymeti : 8.337.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: 59 parselden daimi mürur hakkı vardır. TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2023 - 10:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2023 - 10:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 10:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2024 - 10:40

09/10/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.