T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 12. CEZA DAİRESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 13 Ağustos 2023 / 00:01

İ L A N

DOSYA NO : 2023/1629 Esas

KARAR NO : 2023/1807

Kasten yaralama suçundan dairemizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 02/06/2023 tarihli ilamı ile 86/2-1. Cümle gereğince; kasten yaralama suçun yönünden istinaf başvurusunun reddine kararı verilen Sadık ve Zübeyde oğlu, 17/08/1991 doğumlu, İstanbul, Eyüp Sultan, Düğmeciler mah/köy nüfusuna kayıtlı ÜMİT KALAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12.Ceza Dairesinin 2023/1629 esas 2023/1807 sayılı kararı tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince istinaf kararının tirajı 50.000 üzerindeki bir gazetelerin birinde ve genel kategoride yer alan bir internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 10.08.2023