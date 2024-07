T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 20. CEZA DAİRESİ

Yayın Tarihi: 20 Temmuz 2024 / 00:01

Dosya No : .62146612-2024/1299-Ceza Dava Dosyası

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

20. CEZA DAİRESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2024/1299

KARAR NO : 2024/1356

KARAR TARİHİ : 16/04/2024

SUÇ : Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı

KARAR ÖZETİ:

Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı suçundan yerel mahkeme tarafından sanık hakkında 6 yıl 8 ay hapis kararı verilmiş ve ilgili karar Katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili, sanık müdafii tarafından istinaf edilmiş ve dosya dairemizce istinaf yönünden değerlendirilerek istinaf başvurusununesastan reddine karar verilmiştir.

Dairemizin gerekçeli kararı katılan Vefa GEŞ'in sistemde mernis adresinin bulunmaması ve beyan adreslerinden de kendisine ulaşılamaması nedeni ile kendisinetebliğ yapılamamıştır. Bu nedenle dairemiz kararının katılan Vefa GEŞ'eilanen tebliğ edilmesine kara verilmiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tiraji 50.000 ve altı olan GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Yargıtay İlgili Ceza Dairesine gönderilmek üzere dairemize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine beyanda bulunmak veyahut da bir başka İlk Derece Ceza Mahkemesi veya Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle, TEMYİZ yolu açık olmak üzere karar verildiği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 10.07.2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02064033