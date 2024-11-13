T.C. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 9. Ceza Dairesi'nden

Yayın Tarihi: 13 Kasım 2024 / 00:01

T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 9. CEZA DAİRESİ'NDEN

Esas No :2020/2259

Karar No : 2021/2172

Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 16/07/2020 tarih, 2016/16 (E) ve 2020/235 (K) sayılı kararı ile sanık Tlawas Khal hakkında Nitelikli Yağma ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçlarından mahkumiyetine karar verildiği, verilen hükümlere karşı istinaf talebinde bulunulduğu, dosyanın istinaf incelemesi için Dairemize gönderildiği, Dairemizin 21/09/2021 tarih, 2020/2259 E 2021/2172 K sayılı kararı ile istinaf başvurularının esastan reddine karar verildiği, verilen hükmün dosyada adres bilgisi bulunmayan sanık Tlawas Khal'a tebliği mümkün olmamış, mahkeme dosyasında adres tespiti yönünde Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile yapılan yazışmasonucunda da herhangi bir adres bilgisine ulaşılamamış oluşu karşısında;

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye genelinde günlük olarak yayınlanan ve tirajı 50.000'in üstünde bir gazetede İlanen tebliğine,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş SAYILACAĞINA, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundanverilen kararyönünden 5271 Sayılı CMK'nın 286/2-amaddesi uyarınca KESİN olmak üzerekarar verildiği, Nitelikli Yağma suçu yönünden, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağından bu tarihten itibaren ( 15 ) gün içerisinde hükmü veren Dairemize bir gerekçeli dilekçe verilmesi ya da zabıt kâtibine beyanda bulunup tutanak tutturup hâkime onaylatmak veya bir başka ilk derece ceza mahkemesi ya da bölge adliye mahkemesi ceza dairesi aracılığıyla gerekçeli dilekçe gönderilmek suretiyle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 286/1. maddesi uyarınca TEMYİZ yasa yoluna başvurabileceği hususu İLAN OLUNUR.