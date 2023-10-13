T.C. İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ
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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 116. Maddesine istinaden araçların Tescil Plakalarına düzenlenerek tebligata çıkarılan ve çeşitli nedenlerle muhataplarına tebliğ edilemeyen Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları;
- C Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği tarafından 23/06/2022 ile 26/08/2023 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 13/09/2023 ile 13/10/2023 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü C Bölgesi Trafik Denetleme Ekipler Amirliği (Özgürlük Parkı Yanı Selamiçeşme-Kadıköy/İSTANBUL) adresinde;
- Çevreyolları Trafik Ekipler Amirliği tarafından 03/01/2023 ile 29/08/2023 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 14/09/2023 ile 14/10/2023 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü (Çevreyolları) adresinde;
- C Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği tarafından 07/12/2022 ile 26/08/2023 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 19/09/2023 ile 19/10/2023 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü C Bölgesi Trafik Denetleme Ekipler Amirliği (Özgürlük Parkı Yanı Selamiçeşme-Kadıköy/İSTANBUL) adresinde;
- İstatistik ve Bilgi İşlem Büro Amirliği tarafından 03/11/2022 ile 20/08/2023 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 05/09/2023 ile 05/10/2023 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü (Gayrettepe) adresinde;
- B Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği tarafından 04/07/2023 ile 16/09/2023 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 25/09/2023 ile 25/10/2023 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü B Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği (Gayrettepe) adresinde;
- C Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği tarafından 18/02/2023 ile 06/09/2023 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 28/09/2023 ile 28/10/2023 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü C Bölgesi Trafik Denetleme Ekipler Amirliği (Özgürlük Parkı Yanı Selamiçeşme-Kadıköy/İSTANBUL) adresinde;
- İstatistik ve Bilgi İşlem Büro Amirliği tarafından 18/01/2023 ile 11/07/2023 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 01/10/2023 ile 31/10/2023 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü (Gayrettepe) adresinde;
- B Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği tarafından 25/06/2023 ile 20/09/2023 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 02/10/2023 ile 01/11/2023 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü B Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği (Gayrettepe) adresinde;
Liste olarak askıya asılmıştır. Tüm vatandaşlarımıza önemle duyurulur.
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|BASIN NO: ILN01908447