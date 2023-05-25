T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayın Tarihi: 25 Mayıs 2023 / 00:01

Örnek No:55*

2022/1351 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1351 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : İstanbul İl, Kağıthane İlçe, Gürsel Mahalle, 8495 Ada No, 27 Parsel No, 18/100 Arsa Payı/Payda, 106,40 m² Ana Taşınmaz Yüz Ölçümü , Ana Taşınmaz Niteliği Arsa,2.Kat 4 Nolu Bağımsız Bölüm Niteliği Dairesi Olan Taşınmazın Tamamı. Mimari projesine göre; antre, salon, mutfak, 3 adet oda, banyo, wc, 1 adet balkon (1,07 m²) bölümlerinden oluşmaktadır. Mimari projesine göre yasal net kullanım alanı 76,69 m2 (brüt yaklaşık 93,00 m2) olarak tespit edilmiştir. Adresi : Merkez Mah. Uğur Sok. No:41 D:4 (Yerinde D:2) Kağıthane / İSTANBUL

İmar Durumu: 31.12.2007 tarih onanlı Kağıthane 4. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında lejand olarak (T1) (B-4) simgeli (Bitişik Nizam 4 kat) Ticaret Alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 2.297.000,00 TL KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz üzerinde "Otopark bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır.(24/10/2011-14364 Yev.)", "Yönetim Planı: 02/08/201" şerhleri vardır. Diğer şerhler tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2023 - 10:10

Bitiş Tarih ve Saati : 28/07/2023 - 10:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2023 - 10:10

Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2023 - 10:10

11/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.