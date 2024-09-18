T.C. İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi

Yayın Tarihi: 18 Eylül 2024 / 00:01

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/656 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/656 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Tapu Kaydı : İstanbul İl, Fatih İlçe, Hoca Üveys Mahallesi, 2048 Ada, 52 Parsel, 2.kat 6 numaralı daire nitelikli bağımsız bölümün tamamı

Adresi : İstanbul İli, Fatih İlçesi, Akşemsettin Mahallesi, Sarıgüzel Caddesi, 66 KapıNolu Bina Fatih / İSTANBUL Kıymeti : 3.250.000,00 TL KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2024 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2024 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/11/2024 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2024 - 14:50

08/08/2024 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02090303