T.C. İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi

Yayın Tarihi: 02 Mayıs 2025 / 00:01

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/936 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/936 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: İstanbul İl, Kağıthane İlçe, Merkez Mah. Merkez Mevkii, 5165 Ada 43 Parsel, 210,60 m² Ana Taş. Yüzölçüm, Arsa Nitelikli Taş. Borçluya Ait 437/4032 Hissesi.

Adresi: Şirintepe Mahallesi, Atlı Sokak, No:21 Kağıthane / İSTANBUL

Kıymeti : 1.993.422,32 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/07/2025 - 15:00 Bitiş Tarih ve Saati : 31/07/2025 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2025 - 15:00 Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2025 - 15:00

(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.