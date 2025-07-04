T.C.İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi

Yayın Tarihi: 04 Temmuz 2025 / 00:01

T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/3709 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/3709 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ayvansaray Mahallesi, Paşa Hamamı Caddesine cepheli, tapunun 1864 ada, 17 parsel numarasında kayıtlı, Paşa Hamamı Caddesinden, 38 dış kapı numarası almakta olan bina dahilinde, tapunun 175,00 m² miktarlı, 12/168 arsa pay/payda, Kat mülkiyeti tesisli, İki Bodrum Bir Zemin İki Normal Bir Çekme Kat Oniki Daireli Kargir Apartman vasıflı ana taşınmazda kain, 12/168 arsa paylı, 1.Bodrum Kat, (4) bağımsız bölüm nolu Dairenin tamamıdır.

Adres: Ayvansaray Mahallesi, Paşa Hamamı Caddesi, No:38, D:4 Fatih / İSTANBUL

Kıymeti : 1.600.000,00 TL KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2025 - 13:38 Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2025 - 13:38 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/10/2025 - 13:38 Bitiş Tarih ve Saati : 08/10/2025 - 13:38

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.