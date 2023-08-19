T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayın Tarihi: 19 Ağustos 2023 / 00:01

Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/100 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/100 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Tapu Kaydı: İSTANBUL İl , BAYRAMPAŞA İlçe , SAĞMALCILAR Mahalle/Mevki , - Ada No , 22034 Parsel No , 773,50 Yüz Ölçümlü, Arsa Nitelikli Taşınmazın Tamamı.

Adresi : Esenler Caddesinden 12, Ateş Sokaktan 4 Dış Kapı Numaralı Alan 773,50M2 Miktarlı Kayden: Arsa Vasıflı Taşınmazın Tamamı Niteliğindedir. Bayrampaşa / İSTANBUL

Kıymeti : 45.886.300,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2023 - 13:36

Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2023 - 13:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/11/2023 - 13:36

Bitiş Tarih ve Saati : 22/11/2023 - 13:36

15/08/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.