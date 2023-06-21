T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2021/1791 ESAS

Yayın Tarihi: 21 Haziran 2023 / 00:01

Örnek No:55*

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/1791 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Tapu Kaydı: İSTANBUL İl , EYÜP SULTAN İlçe , ALİBEYKÖY Mahalle/Mevki , 222 Ada No , 1 Parsel No , 9/399 Arsa Payı , 494,00 Yüz Ölçümü ,Konut Nitelikli C blok-1.bodrum kat-1 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı.

Adresi :Yeşilpınar Mahallesi, Pamuk Sokak, No:15, C Blok, İç Kapı No:15B,Eyüp / İSTANBUL

Kıymeti : 2.000.000,00 TL KDV Oranı : %18

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/07/2023 - 13:30

Bitiş Tarih ve Saati : 02/08/2023 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/08/2023 - 13:30

Bitiş Tarih ve Saati : 31/08/2023 - 13:30

17/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.