T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2022/1191 TLMT.

Yayın Tarihi: 14 Mayıs 2023 / 00:01

Örnek No:55*

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1191 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Tapu Kaydı :İSTANBUL İl , ŞİŞLİ İlçe , DİKİLİTAŞ Mahalle/Mevki , 1 Ada No , 333 Parsel No , 19/100 Arsa Payı , 220,50 Yüz Ölçümü , Mesken Nitelikli Zemin Kat-2 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı.

Özellikleri: Taşınmazın hem dışarıdan girişi bulunmakta hem de apartman içinden girişi bulunmaktadır. Taşınmaz 2 oda, mutfak, banyo, wc ve giriş kısımlarından oluşmaktadır. Yerinde yapılan ölçümde taşınmazın yaklaşık 85 m2 alana sahip olduğu görülmüştür. Taşınmazın giriş zemini seramik, odalar zemini laminant parke, iç kapılarının ahşap doğrama olduğu görülmüştür. Taşınmazın elektrik, su ve doğalgaz tesisatı mevcuttur.

İmar Durumu : İmar Planında ve 15.11.2014 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Konut Alanlarında Kat Yükseklikleri Hakkında Tadilat Planında H:5 kat (Hmaks:18,00 metre) irtifada, blok nizam Konut alanında kalmaktadır. " denmiştir.

Adresi : Dikiltaş (Fulya) Mahallesi, Mehmetçik Sokak,Mehmetçik Apartımanı,No:90 Ve 90/AŞişli / İSTANBUL

Kıymeti : 4.800.000,00 TL KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2023 - 14:55

Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2023 - 14:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2023 - 14:55

Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2023 - 14:55

08/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)

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