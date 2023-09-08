T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2022/1338 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Yayın Tarihi: 08 Eylül 2023 / 00:01

Örnek No:55*

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1338 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Tapu Kaydı ve Özellikleri: İstanbul İl, Kağıthane İlçe, MERKEZ Mahalle/Köy, 5844 Ada, 2 Parsel, 85 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın 1/4 hissesi niteliğindedir. Yerinde yapılan incelemede tapuda arsa olarak kayıtlı taşınmaz üzerinde, zemin, bir normal ve çatı katından ibaret toplam üç katlı betonarme bina bulunduğu görülmüştür. Yapı 1990-1992 yılları arasında inşa edilmiş olup Belediye'de herhangi bir yapı ruhsatı veya onaylı projesi bulunamamıştır. 75 m2 oturumu olmak üzere 225 m2 toplam inşaat alanına sahip olarak inşa edildiği, yıpranma payının 9010 ve malzeme kalitesinin orta olduğu görülmüştür. 18 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 2022 yılı yapı yaklaşık birim maliyetlerinde, Ill-A grubu 7. fıkraya girmektedir.

Adres: Çağlayan Mahallesi, Deva Sokağı (Eski Adı Dilber Sokağı) No 5 Oğuz Han Apartmanı Kağıthane / İSTANBUL

İmar Durumu: Kağıthane Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden edinilen 03.11.2022 tarihli imar durum bilgisine göre; Kağıthane Çağlayan Mahallesi, 5844 ada 2 parselin, 31.12.2007 onay tarihli 1/1000 ölçekli Kağıthane 4. Etap uygulama imar planında, bitişik nizam 4 kat konut alanı olarak planlandığı, Kabataş Mahmutbey raylı toplu taşıma hattı ve istasyonları koruma kuşağı güzergahında kaldığı, İbb Ulaşım Daire Başkanlığı ve ilgili Kamu Kurum ve Kuruluş görüşleri alınmadan uygulama yapılamayacağı bilgisi alınmıştır.

Kıymeti: 645.156,25 TL KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz üzerindeki kargir bina Kazım Gürbüze aittir muhtesatı bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/10/2023 - 13:40

Bitiş Tarih ve Saati : 17/10/2023 - 13:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2023 - 13:40

Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2023 - 13:40

24/08/2023 (İİK m.114 ve m.126)

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