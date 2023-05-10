T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2022/222 TLMT.

Yayın Tarihi: 10 Mayıs 2023 / 00:01

Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2022/222 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/222 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Tapu Kaydı :Satışa konu taşınmaz; İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Rumeli Feneri köyü, Çamaşır Deresi mevkii, 19 parselde bulunan TARLA nitelikli taşınmazın 26/80 Hissesidir. 5.530,00 m2 miktarlı taşınmaz boş bir arazidir.

Adresi : Sarıyer İlçesi, Rumeli Feneri Köyü, Çamaşır Deresi Mevkii, 19 Parselde Bulunan Tarla Sarıyer / İSTANBUL

Kıymeti : 3.594.500,00 TL (26/80 Hisse Bedeli) KDV Oranı : %8

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2023 - 14:31

Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2023 - 14:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/08/2023 - 14:31

Bitiş Tarih ve Saati : 17/08/2023 - 14:31

14/04/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.