T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2022/407 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Yayın Tarihi: 26 Mayıs 2023 / 00:01

Örnek No:55*

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/407 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Tapu Kaydı ve Özellikleri:İstanbul İl, Sarıyer İlçe , Rumelikavağı Mahalle , 900 Ada No, 6 Parsel No , 14.887,62 m² Yüz Ölçümü Bağımsız Bölüm Niteliği Kır Kahvesi Olan Taşınmazın Borçluya Ait 3/64 Hissesi. Taşınmaz Boğaziçi sahil şeridi ile yol arasında kalan ve üzerinde restoran ve barınak olarak kullanılan yapıların bulunduğu arsadır. Adresi: Rumelikavağı Mah. Liman Cad Ve Karakütük Cad.Cepheli Dış Kapı Numaraları: 96,98, 98/1, 19, 15, 15/1, 13/1, 13, 11, 9, 7, 5, 3 Sarıyer / İSTANBUL

İmar Durumu:22.07.1983 tarih tasdikli, 1/1000 ölçekli Boğaziçi Sahil şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar Planı

Kıymeti: 5.156.250,00 TL KDV Oranı: %18

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2023 - 11:40

Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2023 - 11:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2023 - 11:40

Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2023 - 11:40

24/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)

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