T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayın Tarihi: 06 Eylül 2023 / 00:01

Örnek No:55*

2022/1295 TLMT.TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1295 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : İstanbul İl, Fatih İlçe, Ereğli Mahalle, 1555 Ada No, 36 Parsel No, 40/2352 Arsa Payı/Payda, 299,09 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Fotograf Studyosu Mobilya Teşhir Galerileri Ve Dükkanları Olan Kargir Apartman, 1.Kat 12 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Büro Olan Taşınmazın Tamamı. Onaylı mimari projesine göre daire, net 54,00 m2 kullanım alanına sahiptir. Adresi : Şehremini Mah. Turgut Özal Millet Cad. No:157 İşhanı Giriş Üstü Büro, 1.Kat 12 Bb Fatih / İSTANBUL

İmar Durumu: I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında, 3.Derece Koruma Bölgesinde, 2.Derece Ticaret alanı

Kıymeti : 2.470.000,00 TL (1/1 Hissesi) KDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz üzerinde "YÖNETİM PLANI: 20/09/1973" şerhleri vardır. Diğer şerhler tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/10/2023 - 12:10

Bitiş Tarih ve Saati : 17/10/2023 - 12:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2023 - 12:10

Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2023 - 12:10

21/08/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.