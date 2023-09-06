T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayın Tarihi: 06 Eylül 2023 / 00:01

Örnek No:55*

2023/255 TLMT.TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/255 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : İstanbul İl, Fatih İlçe, tapuda Hoca Üveys (Akşemsettin) Mahalle, 2049 Ada No, 23 Parsel No, 40/220 Arsa Payı/Payda, 124,50 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Kargir Apartman, 2.Kat 4 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Daire Olan Taşınmazın Tamamı. Daire 2 oda 1 salon 1 mutfak 1 banyo+wc ve hol hacimlerinden oluşmakta olup 85 m² kullanım alanına sahiptir. Adresi : Akşemsettin Mah. Şemsettin Sami Sok. No:12 K:2, 4 Bb Fatih / İSTANBUL

İmar Durumu: Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, I.Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında, 3.Derece Koruma Bölgesinde, konut alanı

Kıymeti : 3.200.000,00 TL (1/1 Hissesi) KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2023 - 14:10

Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2023 - 14:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/11/2023 - 14:10

Bitiş Tarih ve Saati : 16/11/2023 - 14:10

21/08/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.