T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
2022/26 TLMT.TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/26 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Özellikleri : İstanbul İl, Şişli İlçe, Mecidiyeköy Mah, 9189 Ada No, 8 Parsel No, 93/936 Arsa Payı/Payda, 234,00 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Arsa, Zemin Kat 9 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Mesken Olan Taş. Borçluya Ait 3/16 Hissesi. Adresi: Gülbahar Mahallesi, Şahika Sokak No: 42 Çankır Apartmanı K: Zemin D: 9 (Kapıda 8 No Yazmaktadır.) Şişli / İSTANBUL
Kıymeti : 273.750,00 TLKDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/02/2024 - 15:00
Bitiş Tarih ve Saati : 23/02/2024 - 15:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/03/2024 - 15:00
Bitiş Tarih ve Saati : 21/03/2024 - 15:00
16/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01939962