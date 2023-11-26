T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayın Tarihi: 26 Kasım 2023 / 00:01

Örnek No:55*

2022/26 TLMT.TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/26 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : İstanbul İl, Şişli İlçe, Mecidiyeköy Mah, 9189 Ada No, 8 Parsel No, 93/936 Arsa Payı/Payda, 234,00 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Arsa, Zemin Kat 9 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Mesken Olan Taş. Borçluya Ait 3/16 Hissesi. Adresi: Gülbahar Mahallesi, Şahika Sokak No: 42 Çankır Apartmanı K: Zemin D: 9 (Kapıda 8 No Yazmaktadır.) Şişli / İSTANBUL

Kıymeti : 273.750,00 TLKDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/02/2024 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 23/02/2024 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/03/2024 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 21/03/2024 - 15:00

16/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.