T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayın Tarihi: 10 Mayıs 2023 / 00:01

Örnek No:55*

2022/1136 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1136 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : İstanbul İl, Şişli İlçe, Mecidiyeköy Mahalle, 9189 Ada No, 3 Parsel No, 35/250 Arsa Payı/Payda, 114,00 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. 6 Katlı Betonarme Bina ve Arsası,3. Kat 10 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Çatı Piyesli Konut Olan Taşınmazın Tamamı.Çatı piyesi (piyesli) konutun plan itibariyle (dubleks 3+1 tipinde); girişin yapıldığı 3. katın: antre, salon, mutfak, bir yatak odası, banyo tuvalet, bir balkon, antreden dairesel merdiven ile ulaşılan çatı katın: merdiven holü, iki sandık odası, küçük tuvalet ve bir teras balkondan ibaret olduğu tespit edilmiştir. Adresi : Gülbahar Mah. Şahika Sok. No: 34 Demir Apt. K:3 D:10 Şişli / İSTANBUL

İmar Durumu: 22.03.2021 onay tarihli 1/1000 ölçekli Şişli-Merkez ve Çevresi Uygulama İmar Planı’nda h= 4 kat konut alanı

Kıymeti : 2.800.000,00 TL KDV Oranı : %18

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/06/2023 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 14/06/2023 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2023 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2023 - 14:50

24/04/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.