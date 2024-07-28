T.C. İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi

Yayın Tarihi: 28 Temmuz 2024 / 00:01

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Örnek No:55*

2024/110 ESAS



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/110 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : İstanbul İl , Beşiktaş İlçe , Dikilitaş Mahalle/mevki , 1613 Ada No , 330 Parsel No , 40/1440 Arsa Payı , 681,00 m2 Yüz Ölçümü , A Blok, 2. Kat, 5 Numaralı Bağımsız Bölüm Niteliği Mesken Olan Taşınmazın Tamamı

Adresi : Dikilitaş Mahallesi, Barış Sokak, No:2, A Blok, K:2, D:5 Beşiktaş / İSTANBUL

Kıymeti : 7.500.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2024 - 10:56

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2024 - 10:56 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/10/2024 - 10:56

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/10/2024 - 10:56

25/07/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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