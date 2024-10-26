T.C. İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi'nden

Yayın Tarihi: 26 Ekim 2024 / 00:01

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2023/961 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/961 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri :İstanbul İl , Bayrampaşa İlçe , Atışalanı Mahalle, Kışla Arkası Mevkii , 326 Ada No , 19 Parsel No , 1152/7968 Arsa Payı , 146,91 m2 Yüz Ölçümü , 3. Kat 6 Numaralı Bağımsız Bölüm nitelikli taşınmazın tamamı

Adresi : Cevatpaşa Mahallesi, OramiralSadık Altıncan Caddesi, No:55, D:7 Bayrampaşa / İSTANBUL

Kıymeti : 5.400.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2024 - 11:27 Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2024 - 11:27 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2025 - 11:27 Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2025 - 11:27

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.