T.C. İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi'nden
T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2024/471 TLMT.
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/471 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Taşınmazın Özellikleri :İstanbul İl , Beyoğlu İlçe , Sururi Mahalle , Cami Mevkii , 862 Ada No, 68 Parsel No , 840/8400 Arsa Payı , 314,30 M2 Yüz Ölçümü , 3. Kat 17 Numaralı Bağımsız Bölüm, Ana Taşınmaz Niteliği 6 Katlı Betonarme Apartman Ve Arsası, Bağımsız Bölüm Niteliği Çatı Piyesli Mesken Olan Taşınmazın Tamamı
Adresi : Sururi Mehmet Efendi Mahallesi, Ahmet Efendi Cami Sokak, No:26 Kat: 3 Daire:17 Beyoğlu / İSTANBUL
Kıymeti : 4.500.000,00 TL
KDV Oranı: %1
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2024 - 10:18
Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2024 - 10:18
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2025 - 10:18
Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2025 - 10:18
(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02110845