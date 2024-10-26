T.C. İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi'nden

Yayın Tarihi: 26 Ekim 2024 / 00:01

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/471 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/471 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri :İstanbul İl , Beyoğlu İlçe , Sururi Mahalle , Cami Mevkii , 862 Ada No, 68 Parsel No , 840/8400 Arsa Payı , 314,30 M2 Yüz Ölçümü , 3. Kat 17 Numaralı Bağımsız Bölüm, Ana Taşınmaz Niteliği 6 Katlı Betonarme Apartman Ve Arsası, Bağımsız Bölüm Niteliği Çatı Piyesli Mesken Olan Taşınmazın Tamamı

Adresi : Sururi Mehmet Efendi Mahallesi, Ahmet Efendi Cami Sokak, No:26 Kat: 3 Daire:17 Beyoğlu / İSTANBUL

Kıymeti : 4.500.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2024 - 10:18 Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2024 - 10:18 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2025 - 10:18 Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2025 - 10:18

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.