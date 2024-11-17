T.C. İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi'nden

Yayın Tarihi: 17 Kasım 2024 / 00:01

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2023/731 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/731 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : İstanbul İl , Bayrampaşa İlçe , Sağmalcılar Mahalle/mevki , 0 Ada, 17642 Parsel No , 20/100 Arsa Payı , 96,46 m2 Yüz Ölçümü , Bodrum Kat 1 Numaralı Bağımsız Bölüm, Ana Taşınmaz Niteliği Arsa, Bağımsız Bölüm Niteliği Daire Olan Taşınmazın Tamamı

Adresi : Altıntepsi Mahallesi, Ümit Sokak No: 5 K: Bodrum D: 1 Bayrampaşa / İSTANBUL

Kıymeti : 1.300.000,00 TL KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2025 - 10:44

Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2025 - 10:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2025 - 10:44

Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2025 - 10:44

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.