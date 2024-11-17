T.C. İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi'nden
T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2023/731 TLMT.
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/731 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Taşınmazın Özellikleri : İstanbul İl , Bayrampaşa İlçe , Sağmalcılar Mahalle/mevki , 0 Ada, 17642 Parsel No , 20/100 Arsa Payı , 96,46 m2 Yüz Ölçümü , Bodrum Kat 1 Numaralı Bağımsız Bölüm, Ana Taşınmaz Niteliği Arsa, Bağımsız Bölüm Niteliği Daire Olan Taşınmazın Tamamı
Adresi : Altıntepsi Mahallesi, Ümit Sokak No: 5 K: Bodrum D: 1 Bayrampaşa / İSTANBUL
Kıymeti : 1.300.000,00 TL KDV Oranı : %1
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2025 - 10:44
Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2025 - 10:44
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2025 - 10:44
Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2025 - 10:44
(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02124019