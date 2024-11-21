T.C. İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi'nden

Yayın Tarihi: 21 Kasım 2024 / 00:01

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2022/414 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/414 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: İstanbul İli, Eyüpsultan ilçesi Kısırmandıra Köyü Çalıtorluğu mevkii. 508 parsel nolu 2076,00 m2 yüzölçümlü Tarla vasıflı ana taşınmazın tamamıdır. Adres: Işıklar Mah., Bahariye Sok. (Kirazlı Sok.) 508 Parsel Eyüp / İSTANBUL

Kıymeti: 16.000.000,00 TL KDV Oranı: %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2025 - 10:39 Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2025 - 10:39 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/01/2025 - 10:39 Bitiş Tarih ve Saati : 07/02/2025 - 10:39

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.