T.C. İstanbul gayrimenkul Satış İcra Dairesi’nden

Yayın Tarihi: 12 Mart 2025 / 00:01

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/306 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/306 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: İstanbul İl, Şişli İlçe, Şişli Mah, 1012 Ada 66 Parsel, 60/880 Arsa Pay/Payda, 305,00 m2 Ana Taş. Yüz ölçüm, Ana Taş. Nit. Sekiz Kat On altı Meskenli Kargir Apt, 1.Kat 6 Nolu Bağ. Bölüm Nit. Mesken Olan Taş. Borçlu 01.01.1953 Doğum Tarihli N****N H*******N Adına Kayıtlı İntifa Hakkı Semereleri niteliğindedir.("Mahkemece verilen karar göz önüne alınarak dosyamız borçlusu N****N H*******N lehine işlenen intifa hakkının semerelerinin, intifa hakkı N****N H*******N' ın ölünceye kadar tesis edildiğinden, borçlu intifa hakkı sabinin ömrü ile sınırlı olmak üzere satışı yapılacaktır.)

Adresi : Merkez Mah. Abidei Hürriyet Cad. Dış K.No:57, Ahenk Apt. 1.Kat 6 BB Şişli / İSTANBUL

Kıymeti : 2.537.500,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: "Yönetim Planı:21/02/1967", "Korunma Alanı Belirtmesi Vardır. (17/05/2022-14413 Yev.)", "İntifa hakkı vardır. (28/06/2022-19686 Yev.)", "İstanbul 44. Asliye Hukuk Mahkemesi 16/09/2022 tarih 2022/391 Esas sayılı Mahkeme Müzekkeresi İhtiyatı Haciz Mahiyetinde Tedbir". Diğer şerhler tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/05/2025 - 15:00 Bitiş Tarih ve Saati : 16/05/2025 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2025 - 15:00 Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2025 - 15:00

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.