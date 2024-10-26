T.C. İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi'nden
T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2024/2864 ESAS
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/2864 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Özellikleri : İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Yenişehir Mahallesi, Katmerli Sokak, Numara 19 adresinde mevcut tapunun 1393 ada, 3 parselde kayıtlı 69,00 m² alanlı ahşap evin tamamıdır.
Adres: Yenişehir Mahallesi, Katmerli Sokak, Numara 19Beyoğlu / İSTANBUL
Kıymeti : 5.507.515,00 TL
KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2024 - 14:50
Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2024 - 14:50
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 14:50
Bitiş Tarih ve Saati : 23/01/2025 - 14:50
(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02110821