T.C. İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi'nden

Yayın Tarihi: 26 Ekim 2024 / 00:01

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/2864 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/2864 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Yenişehir Mahallesi, Katmerli Sokak, Numara 19 adresinde mevcut tapunun 1393 ada, 3 parselde kayıtlı 69,00 m² alanlı ahşap evin tamamıdır.

Adres: Yenişehir Mahallesi, Katmerli Sokak, Numara 19Beyoğlu / İSTANBUL

Kıymeti : 5.507.515,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2024 - 14:50 Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2024 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 14:50 Bitiş Tarih ve Saati : 23/01/2025 - 14:50

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.