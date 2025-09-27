T.C. İstanbul Kadastro Mahkemesi

Yayın Tarihi: 27 Eylül 2025 / 00:01

T.C. İSTANBUL KADASTRO MAHKEMESİ

Esas no: 2018/243

Karar no: 2024/388

Mahkememizin 2018/243 E - 2024/388 K sayılı gerekçeli kararında ismi geçen Ahmet Demir, Ali Sultar ve Adem Açıcı'ya gerekçeli kararın ilanen tebligat yolu ile yapılmasına karar verilmiştir.

Mahkememiz gerekçeli kararı ile; "Ana dosya ve birleşen dosyalar yönünden davanın 6100 sayılı yasa m.114/1-c ve m.115 uyarınca görev yönünden usulden reddi ile mahkememizin görevsizliğine,

Karar kesinleştiğinde, talep halinde dosyanın görevli ve yetkili İstanbul Çatalca Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine,

Karar kesinleştiğinde 2 hafta içinde mahkememize başvurularak dosyanın görevli ve yetkili Asliye Hukuk Nöbetçi Mahkemesine gönderilmesi talep edilmediği takdirde davanın açılmamış sayılmasına dair karar verilmesine," dair istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş, verilen karar Davacı tarafından verilen dilekçe ile istinaf edilmiştir. Mahkeme hükmünün ve istinaf dilekçesinin yukarıda ismi geçen şahısa ilanen tebliğine, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 31 maddesi uyarınca ilan yapıldığı günden başlayarak 7. gün sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı hususu 7201 Sayılı tebligat kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.