T.C. İSTANBUL (KAPATILAN) 73. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 25 Kasım 2023 / 00:01

İ L A N

DOSYA NO : 2015/429 Esas

KARAR NO : 2015/642

Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/12/2015 tarihli ilamı ile 191/1.f.2.c maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Autandıl ve Darıko oğlu, 1983 doğumlu, ZVIADI BLADAZE tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karartebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİTİRAJI 50.000 ÜSTÜGAZETE İLE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 21.11.2023