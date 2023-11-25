T.C. İSTANBUL (KAPATILAN) 73. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Yayın Tarihi:
İ L A N
DOSYA NO : 2015/429 Esas
KARAR NO : 2015/642
Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/12/2015 tarihli ilamı ile 191/1.f.2.c maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Autandıl ve Darıko oğlu, 1983 doğumlu, ZVIADI BLADAZE tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karartebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİTİRAJI 50.000 ÜSTÜGAZETE İLE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 21.11.2023
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|BASIN NO: ILN01939079