T.C.İSTANBUL 20. İCRA CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 14 Aralık 2023 / 00:01

Sayı : E.28862556-2023/97-Ceza Dava Dosyası 30.11.2023

İ L A N

İSTANBUL 20. İCRA CEZA MAHKEMESİNDEN

İstanbul 20. İcra Ceza Mahkemesi'nin 2023/97 Esas sayılı dosyasında Müşteki DENİZ FAKTORİNG A.Ş. tarafından Unkaş Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi yetkilisi olarak sanık SOSO GUGUSHVİLİ aleyhine; Denizbank Zeytinburnu Şubesine ait 8054878 seri nolu, 11/07/2023 Keşide tarihli, 119.750,00 TL bedelli çek ile mahkememizin bu dosyasında birleştirilen 2023/99 Esas sayılı dosyasındaki Garanti Bankası Telsiz Mahallesi İstanbul/Şubesi'ne ait 8016771 seri numaralı 30.06.2023 keşide tarihli, 150.568,00 TL bedelli çeklere ilişkin "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçuna istinaden dava açılmış olup, duruşması 30/01/2024 günü saat 11:55'e bırakılmıştır.

CMK 145 ve 253, İİK 349.md. gereğince ekli dilekçedeki suçtan savunmanızın alınması için belirtilen günde gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam edileceği, bu suçtan sorumluluğunuzu kabul edip etmediğiniz, alacaklının suçtan doğmuş olan zararının tümünü veya bir kısmını veya zararlarını gidermeyi kabul edip etmediğinizi bildirmeniz hususları iş bu ilanın tebliğinden itibaren 7 gün sonra sanık SOSO GUGUSHVILI (Pasaport No: 21AA69954)'ye tebliğ yapılmış sayılacağı ihtar ve tebliğ olunur.