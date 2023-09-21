T.C.İSTANBUL6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 21 Eylül 2023 / 00:01

Sayı : 2021/134 Esas 07/09/2023

İSTANBUL ASLİYE 6. HUKUK HAKİMLİĞİ’NDENİLAN

Davacı , LEVENT UYSAL ileDavalılar , BAHADIR AKÇAY, HABER MOTTO NERO GROUP arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Manevi Tazminat) davası nedeniyle;

Mahkememizce"davalı olan Haber Motto Nero Group ile Haber Motto Nero Groupgenel yayın yönetmeni Bahadır Akçay'ın "Gayrettepe Mah Necati Alburuz Sk No:10Beşiktaş/İstanbul" adreslerine yapılan tebligatlar bila dönmüş, yapılan tüm araştırmalara rağmen adreslerine ulaşılamadığı anlaşılmakla adı geçen davalılara ilanen tebligat yapılmasına" karar verilmiştir

Davacı vekili dava dilekçesinden özetle; davalıların internet adreslerinde yayımlanan içeriklerle müvekkilinin kamuoyu önünde, müvekkilinin sahibi olduğu üniversitedeki yaklaşık 40.000 öğrencisinin gözünde değersizleşmesi ve küçük düşmesi amacıyla kötü niyetli olarak haberler yapıldığını, bu nedenlerle davanın kabulü ile 1.000,00 TL manevi tazminatın davalılardan haksız fiil tarihinden itibaren işleyecek olan yasal faizi müşterek ve müteselsilen tahsiline ve müvekkiline ödenmesine, TBK'nın 58/2 maddesi uyarınca hükmün ulusal yayın yapan iki adet ulusal kanalda yayımlanmasına, ilan bedellerinin davalılardan alınmasına, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalılar tarafına yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkememizin 13/04/2021 tarihli tensip tutanağı uyarınca; HMK'nun 122. maddesi gereğince, iki haftalık kesin sürede davaya cevap verebileceğiniz, ilk itirazlarınızı sunabileceğiniz, bu süre içerisinde cevap verilmediğinde, HMK'nun 128. maddesi gereğince dava dilekçesindeki vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu,dava dilekçesi ve ön inceleme hazırlık tutanağıyerine kaim, olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.