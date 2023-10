T.C.İSTANBUL8. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 04 Ekim 2023 / 00:01

Dosya No: 2017/853 Esas

Davalı: Mustafa Erkan Yavuz - T.C. Kimlik No: 27323132058 -

Davacı Anadolu Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi(Mersis No: 0068013677500014) ve Ali Danacı (TCKN: 22147755902) tarafından, davalı Mustafa Şahin (TCKN:44164409552) ve Mustafa Erkan Yavuz (TCKN:27323132058) aleyhine açılan iş bu dava da Grafoloji uzmanı bilirkişi Cengiz Batı'dan alınan 04/01/2023 tarihli bilirkişi raporunda özetle; Türkiye Garanti Bankası A.ş. Bostancı / İstanbul Şubesine ait, İstanbul / 30.05.2017 keşide yer ve tarihli, keşidecisi "Anadolu Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti,” isimli şatıs olan, Dnc İnşaat - Ali Danacı” emrine yazılı, "6.000“ TL/ "Altıbin” TL meblağlı, 0014336 numaralı çek aslı, - Arka yüzünde yazılı “Ali danacı” ibareli isim yazısı altında atıl bulunan 2. Ciranta imzasının - Ali Danacı isimli şahsın dosya içerisinde mevcut mukayeseye esas imzalarına kıyasla aralarında farklılıkların bulunduğunun tespit edildiğini, Ali Danacı isimli şahsın eli mahsuliü olmadığı yönünde kanaat ve sonucuna varıldığı bildirilmiştir.

Davalı Mustafa Erkan Yavuz adına yapılan tebligatların iade dönmesi ve tebligata yarar adresi tespit edilemediğinden bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu tebligatın tebliğ tarihinden itibaren, bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve ilanen tebliğ olunur. 11/09/2023