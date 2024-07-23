T.C. İzmir 1. Asliye Ceza Mahkemesi

Yayın Tarihi: 23 Temmuz 2024 / 00:01

T.C. İZMİR

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan mahkememizin 25/04/2024 tarih 2023/1467 esas 2024/870 karar sayılı kararı ile sanık Orhan Tazegül'ün TCK'nın 191/1, 62/1, 53, 58. maddeleri uyarınca 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, verilen hüküm; Selahattin ve Sabuna oğlu, 14/05/1996 Kars doğumlu, 26465083846 T.C. Kimlik Numaralı sanık Orhan Tazegül'e bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı tebligat kanununun 29. maddesi gereğince adı geçen sanığa ilanen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 7 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan ücretinin sanıktan alınacağı ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02064986