T.C. İzmir 1. Asliye Ceza Mahkemesi

Yayın Tarihi: 23 Temmuz 2024 / 00:01

T.C. İZMİR

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

5607 sayılı Yasaya muhalefet suçundan mahkememizin 29/03/2024 tarih 2021/310 esas 2024/722 karar sayılı kararı ile sanık Cemal Arslan'ın 5607 sayılı Yasanın 3/12, 3/23, TCK'nın 62/1, 52/2, 53, 58. maddeleri uyarınca 6 ay 20 gün hapis ve 20 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, verilen hüküm; Ali ve Saadet oğlu, 01/01/1962 Diyarbakır doğumlu, 27685555496 T.C. Kimlik Numaralı sanık Cemal Arslan'a bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı tebligat kanununun 29. maddesi gereğince adı geçen sanığa ilanen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 7 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan ücretinin sanıktan alınacağı ilan olunur.

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