T.C. İzmir 10. Sulh Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 02 Ekim 2024 / 00:01

İLAN

T.C. İZMİR 10. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/1489 Esas

DAVALILAR : 1-ALPTEKİN KASAPOĞLU , 19571285402 kimlik numaralı, Mustafa Fahri ve Alev oğlu, 19/08/1991 doğumlu.

2-RÜZGAR MELİKŞAH KASAPOĞLU - 19574285348 kimlik numaralı, Mustafa Fahri ve Alev oğlu, 26/12/1998 doğumlu.

Davacı Türk Eğitim Vakfı ile davalı Ali Ulvi ERMAN ve arkadaşları arasındaki İzmir İli, Konak İlçesi, Umurbey Mahallesi,1387 ada,4 parsel sayılı taşınmazın ortaklığının giderilmesi istemiyle ilgili olarak mahkememizde yapılan yargılama sonucunda verilen 27/03/2014 tarih,2008/152 esas,2014/291 karar sayılı hükmün, bir kısım davalılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Yargıtay 14.Hukuk Dairesinin 06/02/2017 tarih, 2016/10626 esas,2017/710 karar sayılı ilamı ile bozulması ve dava dosyasının mahkememiz yeni esas sırasına kaydının ardından düzenlenen tensip ara kararı ile; dava dilekçesinde bildirilen adresine çıkartılan tebligatlar bila tebliğ iade edilen, adres araştırmaları olumsuz sonuçlanan ve adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı adresi bulunmayan davalılar Alptekin KASAPOĞLU ve Rüzgar Melikşah KASAPOĞLU'na duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yukarıda özetlenen davayla ilgili olarak duruşma 04/02/2025 günü saat: 10:40'da İzmir 10. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacaktır. Belirtilen gün ve saatte hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi taktirde davanın yokluğunuzda devam edeceği ve hüküm verileceği, H.M.K.317/2. Maddesi gereğince davaya cevap vermeniz için tebliğ tarihinden itibaren iki hafta süre verildiği, verilen sürede cevap vermediğiniz taktirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılacağınız hususu dava dilekçesi ve duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilan tarihinden 7(yedi) gün sonra tebliğ olunur. 17/09/2024